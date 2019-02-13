Тайюань , Китай, 13 февраля, 2019, 05:51 — ИА Регнум. В общей сложности 19 подозреваемых разыскиваются полицией провинции Шаньси на севере Китая за разграбление древнего кладбища, сообщает 12 февраля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Китая

Кладбище расположено в дереве Таосы уезда Сянфэнь. Его площадь составляет около 240 тыс. квадратных метров. Там присутствует около 1280 могил, относящихся к временам династии Западная Чжоу (1046 — 771 до н.э.) и Периоду Сражающихся царств (475 — 221 до н.э.).

Местный департамент общественной безопасности сообщил, что большинство подозреваемых, причастных к преступлению, находятся под контролем полиции, в то время как еще 19 человек находятся в бегах.

Огромное количество погребальных предметов, включая изделия из бронзы, нефрита и керамики было извлечено на поверхность из захоронений за время предыдущих раскопок, который были осуществлены в период с 2014 по 2017 годы. Эти культурные реликвии являются крайне важными материалами для изучения древних погребальных обычаев.