Нью-Йорк, США, 13 февраля, 2019, 05:18 — ИА Регнум. Неудачной попыткой вмешательства во внутренние дела Боливарианской Республики назвал американский проект резолюции по Венесуэле постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Угрозы дяди Сэма

Небензя в беседе с журналистами оценил этот документ как «крайне несбалансированный».

Напомним, США выдвинули в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Венесуэле, направленный на отстранение законной действующей власти путем «президентских выборов».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Вашингтон в действительности готов вести военную интервенцию в Венесуэле, а чтобы объяснить ее «необходимость», нужно довести страну до полной дестабилизации.

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