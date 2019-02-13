Сантьяго, 13 февраля, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Правительству законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро остались считанные дни до свержения, заявил президент Чили Себастьян Пиньера на своей странице в Twitter.

Eneas De Troya Николас Мадуро

«Диктатуре Мадуро в Венесуэле остались считанные дни. Народ Венесуэлы уже открыл дорогу к свободе и демократии с мужеством и радостью. Ему следует двигаться к свободной, процветающей стране в свободном мире. Все сторонники демократии по всему миру разделяют эту радость», — заявил он.

Напомним, в январе президент Чили Себастьян Пиньера и его правительство признали американскую марионетку Хуана Гуайдо в качестве «временного президента» Венесуэлы. 30 января Пиньера также признал и Гарекену Гутьеррес, назначенную Гуайдо на пост посла в Чили.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля глава МИД России Сергей Лавров предостерег госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

Лавров сделал предупреждение Помпео в телефонном разговоре, а также выразил готовность проводить консультации по ситуации в Боливарианской Республике исключительно в русле принципов и устава ООН.