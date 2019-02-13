Казань, 13 февраля, 2019, 04:46 — ИА Регнум. ПАО «Татфондбанк», доля Татарии в котором на момент разорения превышала 40%, банкротит правительственный агропромышленный холдинг, чей портфель поставленной сельхозтехники превышает 22 тыс. единиц, — АО «Татагролизинг». Иск к правопреемнику ГУП «Лизинговая компания «Татагропромкомплект», акционированному в марте 2005 года, Арбитражный суд Татарии рассмотрит 6 марта 2019 года. Общество помимо того, что поставляет семена, удобрения, сельхозтехнику в районы республики, является участником трёх госпрограмм поддержки сельхозтоваропроизводителей, предоставляя меры поддержки предпринимателям данной отрасли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

Напомним, АО «Татагролизинг» создано путём акционирования ГУП «Лизинговая компания «Татагропромкомплект», его учредителем является министерство земельных и имущественных отношений РТ. АО в разные годы выступало соучредителем 11 агрокомпаний Татарии, и на сегодня также работает в сфере поставки сельхозтехники, удобрений, семян и разного оборудования. Помимо этого, общество — официальный дилер производственного объединения «Гомсельмаш» (Белоруссия) и осуществляет лизинговую деятельность. АО — участник программ государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.

«АО «Татагролизинг» участвует в программах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы», «Техническое перевооружение агропромышленного комплекса Республики Татарстан», «Лизинг — грант» для субъектов малого и среднего предпринимательства. АО «Татагролизинг» ведет активную инвестиционную деятельность, являясь учредителем одиннадцати предприятий Республики Татарстан», — отмечается на официальном сайте компании.

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Иск банком, который лишился лицензии в марте 2017 года и задолжал своим кредиторами свыше 168 млрд рублей, был подан 4 февраля 2019 года. Сумма исковых требований — 22 729 434,43 рубля. На 6 марта назначено рассмотрение обоснованности претензий ТФБ.

У сторон ещё есть возможность решить конфликт миром.