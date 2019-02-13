Чебоксары, 13 февраля, 2019, 04:41 — ИА Регнум. Калининский районный суд Чебоксар избрал меру пресечения для сына главы администрации города Алексея Ладыкова, в виде домашнего ареста, пишут местные СМИ.

Victor Арест

Сообщается, что на заседании суда подозреваемый частично признал вину. Сторона обвинения настаивала на заключении в СИЗО, однако суд распорядился отправить обвиняемого под домашний арест.

Под домашним арестом злоумышленник пробудет до 10 апреля. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ — «Применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти».

Ранее сообщалось, в ночь с 8 на 9 февраля правоохранители задержали сына сити-менеджера Чебоксар и его приятелей, которые избили неизвестного человека. На момент прибытия полицейских молодые люди находились в лимузине. После задержания, уже в отделении полиции, злоумышленник ударил полицейского.