Пекин, 13 февраля, 2019, 04:25 — ИА Регнум. Сильный снегопад выпал в Пекине, засыпав улицы столицы Поднебесной и резко сократив видимость, что доставило неудобства путешественникам, возвращавшимся домой после недельных праздников, сообщает 12 февраля агентство Синьхуа.

Sehenswurdigkeiten Зимний Пекин

Снег накрыл большую часть города при максимальном количестве осадков в районе Яньцин, где выпало 3 мм снега. В среднем по городу к обеду по местному времени выпало 0,4 мм осадков, сообщили метеорологи. В городе запущен экстренный план работы для общественного транспорта. Наблюдаются перебои с регулярностью.

По прогнозам синоптиков, несмотря на то что снег превратится уже 13 февраля, на подходе очередной циклон. Как сообщало ИА REGNUM, сильные метели и холода пришли в центральные и северные районы Китая.