Каракас, 13 февраля, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Двое военнослужащих армии Венесуэлы были похищены и убиты в Каракасе, сообщает газета El Nacional.

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Сообщается, что похитители убили военных после того, как их семьи не смогли собрать необходимую сумму для выкупа. Полиция уже расследует этот инцидент. Газета подчеркивает, что с начала 2019 года в столице Венесуэлы жертвами похитителей стали семеро полицейских и военных.

Согласно рейтингу Гражданского совета по общественной безопасности и уголовной юстиции, Каракас занимает второе место среди самых опасных городов мира. По данным рейтинга, на каждые 100 тысяч жителей города приходится в среднем 111 убийств.