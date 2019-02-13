Нижний Новгород, 13 февраля, 2019, 04:21 — ИА Регнум. В Арбитражном суде Нижегородской области прекращено производство по делу о банкротстве основного поставщика электроэнергии в Нижегородской области, контролирующего 56,4% рынка сбыта, — ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород». Кредитор отказался от заявленных требований, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Нет банкротства

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Напомним, иск о банкротстве компании, появившейся в результате реформирования РАО «ЕЭС России» из ОАО «Нижновэнерго» в апреле 2005 года, был подан водоканалом Кстовского района. Иск к сбытовой компании, поставляющей услугу свыше 34,9 тыс. юридических лиц и более 1,22 млн граждан, был подан 14 января 2019 года, но из-за недочётов его оставили без движения. Сумма претензий составляла 477 263,62 рубля. 19 января недочёты устранили и дело приняли к производству.

11 февраля суд вынес решение — «прекратить производство по делу о банкротстве, Принять отказ всех кредиторов от заявленных требований или требования о признании должника банкротом (абз.6 п.1 ст.57 ФЗ О несостоятельности)». Подробности неизвестны.

Других претензий от кредиторов, требовавших банкротства ПАО, не поступало.

ПАО входит в Ассоциацию гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний России.