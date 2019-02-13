Вашингтон, 13 февраля, 2019, 04:20 — ИА Регнум. Европейский союз распадётся так же, как и СССР, заявил американский финансист Джордж Сорос в статье «Европа, пожалуйста, проснись», размещённой на Project Syndicate.

Heinrich-Böll-Stiftung Джордж Сорос

Он считает, что европейцам надо пробудиться ото сна, чтобы предотвратить распад ЕС, который может утратить целостность, «как Советский Союз в 1991 году». Сорос считает, что всё идёт к распаду, но европейцы этого не осознают.

Комментируя очередные выборы в ряде европейских стран, он сказал, что к власти могут прийти политики, не ратующие за целостность ЕС. Отношение к ЕС стало важнейшим фактором: одни партии — «за», другие — «против» целостности.

«У антиевропейских сил есть преимущество. Хоть и одиозные, но у них есть общие принципы», — добавил Сорос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января Сорос публично раскритиковал председателя КНР Си Цзиньпина, назвав его врагом «открытого общества».

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