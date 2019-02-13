Вашингтон, 13 февраля, 2019, 04:07 — ИА Регнум. Бывший американский астронавт Марк Келли решил выдвинуться от Демократической партии США на место в сенате, которое занимал до своей смерти Джон Маккейн, заявил Келли в видео, опубликованном на странице в Twitter.

U.S. Senate Photo Studio Зал заседаний Сената

Он заявил, что став инженером и астронавтом, он научился решать многие проблемы. А политике он научился у своей жены, которая была членом Палаты представителей конгресса. Келли подчеркнул, что его больше всего заботит американский народ, а особенно — жители штата Аризона. В связи с этим он решил выдвинуться кандидатом в сенаторы.

Напомним, американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн скончался 25 августа 2018 года на 82-м году жизни в результате продолжительной болезни. Он страдал от рака мозга.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года пресс-служба губернатора штата Аризона Дага Дьюси сообщила, что место Маккейна в сенате займет Марта Максалли. В тот момент Максалли являлась конгрессменом от Аризоны в палате представителей конгресса США.