Нью-Йорк, США, 13 февраля, 2019, 04:03 — ИА Регнум. Россия не воспринимает угрозы новых санкций со стороны США как что-то существенное, заявил поспред РФ при ООН Василий Небензя, передает телеканал «Звезда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Причина в том, что Вашингтон всё время говорит на эту тему.

«Мы, правда, уже не следим за этим, потому что это стало уже постоянной проблемой, мы просто не обращаем внимания», — сказал Небензя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о введении очередных антироссийских санкций информация появилась 12 февраля.

В качестве аргумента за очередную попытку надавить на Россию выдвигается тезис о провокации украинских ВМС в Керченском проливе (25 ноября 2018 г.), которую на Западе формулируют как «нападение на украинских моряков» со стороны РФ.