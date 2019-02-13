Чанчунь, Китай, 13 февраля, 2019, 03:53 — ИА Регнум. Бывший борец с коррупцией из провинции Цзилинь на северо-востоке Китая Цю Дамин был задержан по обвинению во взяточничестве и присвоении общественных средств, сообщили в Верховной народной прокуратуре Китая, передает 12 февраля агентство Синьхуа.

Коррупция

Дело бывшего чиновника будет заслушано в Шицзячжуанском муниципальном промежуточном народном суде в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщили в прокуратуре, не уточная сроки рассмотрения.

Ранее Цю возглавлял инспекционную и надзорную комиссии Цзилиньской дисциплинарной инспекции. Он был пойман на использовании должностного положения в целях личного обогащения, а также взяточничестве. Он также обвиняется в присвоении огромных денежных из сумм общественных фондов, а также общественной собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля из Компартии Китая был исключен бывший вице-председатель Хэнаньского комитета Народного политического консультативного совета Китая за множественные нарушения, включая взяточничество.