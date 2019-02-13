Нью-Йорк, США, 13 февраля, 2019, 03:49 — ИА Регнум. США призывают Турцию отказаться от закупок российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон на пресс-конференции.

Mil.ru ЗРС С-400

Она заявила, что наличие российских комплексов ПВО в Турции может поставить под угрозу существующую оборонную систему в НАТО. Как подчеркнула Хатчинсон, США крайне обеспокоены возможностью появления российских систем в стране — участнице Североатлантического альянса.

Ранее замглавы управления оборонной промышленности Турции Джелал Сами Тюфекчи заявил, что Анкара ожидает получить первую партию комплексов С-400 «Триумф» в 2019 году. Он добавил, что решение о закупке принято на самом высшем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля американские СМИ сообщили, что США откажутся поставлять комплексы системы Patriot в Турцию, если Анкара не откажется от закупок российских комплексов С-400. По словам высокопоставленного американского чиновника, Турция может подпасть под санкции из-за контрактов с российскими предприятиями, внесенными в черный список.