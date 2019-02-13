Пекин, 13 февраля, 2019, 03:44 — ИА Регнум. Общее число железнодорожных перевозок в Китае достигло 210 млн с начала транспортного бума в связи с празднованием Восточного Нового года, сообщает 12 февраля агентство Синьхуа.

Китайские поезда

Только за 11 февраля по всему Китаю было сделано 12,7 млн путешествий по железной дороге, что на 4,3% выше, чем годом ранее, сообщили Китайской железнодорожной корпорации (CRC). 12 февраля этот показатель должен достичь 12 млн, сообщил китайский железнодорожный монополист.

Сотни миллионов китайцев возвращаются домой после празднования Весеннего Фестиваля. Так в Китае называют Новый год по Восточному календарю, который вы 2019 году выпал на 5 февраля.

В связи с этим с 21 января по 1 марта по всему Китаю наблюдается ежегодный пик транспортных перевозок «чуньюнь». Ожидается, что в 2019 году за этот период будет совершено 413 млн поездок, что на 8,3% больше, чем годом ранее за тот же период.