Токио, 13 февраля, 2019, 03:38 — ИА Регнум. Неизвестные похитили в Японии из местного заказника семь деревьев бонсай, одному из которых было около 400 лет, сообщает телеканал CNN.

Бонсай

Сообщается, что инцидент произошел в саду Сейдзи Иимуры в японской префектуре Сайтама. Сад не охранялся, так как его владельцы хотели, чтобы любой посетитель мог любоваться растениями. Семья Иимуры выращивает деревья бонсай на протяжении нескольких поколений.

Телеканал сообщает, что стоимость украденного 400-летнего бонсая оценивается в $118 тыс. Похитителей в настоящее время разыскивает полиция. Иимура попросил воров ухаживать за украденным деревом и регулярно его поливать.

Напомним, бонсай — азиатская традиция выращивать миниатюрные копии деревьев. Впервые этот вид искусства появился в Китае. В Японию традиция была привнесена буддийскими монахами в VI веке.