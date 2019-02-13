Иерусалим, 13 февраля, 2019, 03:16 — ИА Регнум. Факт ударов армии Израиля по Сирии с целью уничтожить военные объекты Ирана подтвердил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает радиостанция Kan.

Israel Defense Forces Израильский танк

Глава израильского правительства пояснил, что его страна «постоянно ведет работу по сдерживанию Ирана». Такая «работа» была проведена и 11 февраля 2019 г.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля стало известно, что в провинции Кунейтра (Сирия) огнем израильских танков была разрушена больница. Также была обстреляна обсерватория в Джубата аль-Хашаб и район Телль ад-Даръия.