Тирасполь, 13 февраля, 2019, 02:24 — ИА Регнум. Вслед за открытием официального представительства Приднестровья в Москве республика планирует открыть такие представительства в Киеве и Брюсселе. Такую задачу поставил перед МИД ПМР на заседании коллегии ведомства президент республики Вадим Красносельский, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.gospmr.org Флаг ПМР

По словам Красносельского, основная задача ведомства — практическое воплощение национальной идеи Приднестровья, которая состоит в укреплении независимости республики, стремлении к международному признанию и реализации итогов референдума 2006 года.

Особый акцент он сделал на развитии отношений с Россией, кульминацией которых, по его словам, стало открытие официального представительства ПМР в России в январе этого года. «Очень важно, что граждане Приднестровья, проживающие в Российской Федерации, имеют точку опоры и место, куда можно обратиться с проблемой, не говоря уже о развитии экономических, культурных и гуманитарных взаимоотношений между Приднестровьем и Россией», — сказал президент.

В этом контексте он поставил задачу министерству иностранных дел по открытию официальных представительств Приднестровья в Киеве и Брюсселе.