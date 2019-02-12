Москва, 13 февраля, 2019, 02:18 — ИА Регнум. Москва заняла первое место в рейтинге городов мира с самыми загруженными дорогами. Исследование провела аналитическая компания INRIX.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Москва по итогам 2018 года возглавила список. В 2017 году российская столица также была первой. Согласно рейтингу, средняя скорость в столице РФ составила 18 км/ч, а водители провели в пробках 210 часов.

На втором месте турецкий Стамбул (Турция), далее идут Богота (Колумбия), Мехико (Мексика), Сан-Паулу (Бразилия), Лондон (Великобритания).

В рейтинг попали и другие города России. Так, Санкт-Петербург на 9-м месте, Ростов-на-Дону на 33-м, Нижний Новгород на 39-м, Волгоград на 57-м, Владивосток на 117-м, Сочи на 144-м, Набережные Челны на 201-м.

Всего в списке 220 городов мира.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва возглавляет рейтинг загруженных дорог Европы.