Москва, 13 февраля, 2019, 02:00 — ИА Регнум. Просьб раскрыть список вопросов для телешоу «Кто хочет стать миллионером» от Александра Друзя не поступало, заявил ведущий программы Дмитрий Дибров в интервью «Говорит Москва».

Dmitry Rozhkov Александр Друзь

Комментируя обвинения в адрес Друзя, высказанные главным редактором программы Ильей Бером, Дибров заявил, что ничего подобного не было.

«Ко мне никто ни с чем не обращался. Если кто-то и просил бы какие-нибудь вопросы, меньше всех это мог бы делать Александр Абрамович Друзь», — сказал Дибров.

По словам ведущего, Друзь много раз участвовал в этой передаче.

«Несколько раз слетал довольно обидно на низких вопросах. Но, как правило, поднимался достаточно высоко, чтобы не просить о таких вещах», — добавил Дибров.

Относительно мотивов Бера, обвинившего Друзя, ведущий сказал, что они непонятны. Если бы Друзь «хоть на один вопрос сказал «я не знаю», отметил Дибров, он бы «почуял неладное». Но такого не было. По мнению ведущего, Друзь «из числа тех, кому самому интересно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг Друзя Бер инициировал своей публикацией в блоге. Он написал, что Друзь перед программой «Кто хочет стать миллионером?» в ноябре 2018 г. пытался узнать список вопросов.