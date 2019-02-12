Ереван, 13 февраля, 2019, 01:42 — ИА Регнум. Парламентская оппозиция Армении подвергла критике программу правительства Никола Пашиняна, которую последний представил в Национальном собрании Армении 13 февраля.

Photolure Гагик Царукян

Лидер второй по величине парламентской фракции «Процветающая Армения», крупный предприниматель Гагик Царукян заявил, что их фракция не может проголосовать «за».

"Имела место политическая революция. За ней должна последовать уже экономическая революция. Представленная правительством программа же — не программа экономической революции. Посему мы не можем проголосовать «за», — сказал Царукян.

По его словам, для экономической революции необходимы источники финансирования, четкие сроки и механизмы, которые сегодня отсутствуют в программе правительства.

На вопрос, не видит ли он оснований для привлечения инвестиций, Гагик Царукян ответил: просто так инвестиции осуществляться не будут.

«Не пойдем же мы просить людей — приходите, инвестируйте. Для инвестиций необходимо поменять законы и условия, у инвесторов должна быть возможность для сравнения условий в нашей стране и других странах. И условия в нашей стране должны быть лучше, прибыль должна быть выше, чтобы Армения стала привлекательна для инвесторов», — сказал он.

Гагик Царукян при этом подчеркнул, что если для политической революции необходимы были «дух и воля», то для экономической революции — финансы, источники финансирования, которые отсутствуют в программе правительства.

По его словам, в «Процветающей Армении» детально изучили программу правительства, «всё написано очень красиво, наполнено пожеланиями».

«Не стану скрывать: есть 2−3 положения, в случае претворения в жизнь которых население почувствует позитивные изменения в жизни. Позвольте, к ним мы обратимся в своих выступлениях», — отметил он.

В свою очередь глава фракции «Просвещённая Армения» Эдмон Марукян заявил, что парламент был проигнорирован и получил просто программу правительства — для обсуждения, это первый в истории случай, когда налицо такое пренебрежительное отношение.

«Критика касательно того, что программа не является конкретной и не отвечает на вопрос «каким образом», мы так и не получили ответы на этот вопрос. Взамен получили ответ, мол, что на этот вопрос ответит народ», — пояснил Марукян.

Депутат отметил, что за семь лет его депутатской деятельности это первый случай, когда правительство представляет программу без предварительного обсуждения с парламентскими силами.

«Это пренебрежительное отношение к парламенту. Я вспомнил, что ровно год назад, когда уже бывший премьер-министр Карен Карапетян представлял программу правительства, нам позвонил Ваче Габриелян (экс-вице-премьер — ИА REGNUM ) и сказал, что они проведут встречу с представителями оппозиции, представят программу до обсуждения в Национальном собрании.

При Овике Абраамяне (бывший премьер-министр Армении — ИА REGNUM ) обсуждение также состоялось. Сейчас парламент проигнорирован и мы просто получили программу для обсуждения, это первый в истории случай, когда демонстрируется подобное пренебрежительное отношение», — отметил он.