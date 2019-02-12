Лос-Анджелес, США, 13 февраля, 2019, 01:28 — ИА Регнум. Итоговый этап голосования за лауреатов кинопремии «Оскар» начался, сообщает Goldderby.

Prayitno Статуэтки «Оскара»

Голосование началось 12 февраля, а кто победил, поклонники кино узнают на церемонии вручения 24 февраля.

В голосовании участвуют порядка восьми тысяч человек, в основном — через специально созданный сайт. Некоторые эксперты проголосуют по почте, причем бумажное голосование со следующего года будет отменено.

Напомним, в 2019 г. состоится 91-я церемония вручения «Оскара». Вручение статуэток ежегодно проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).