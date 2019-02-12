Лос-Анджелес, США, 13 февраля, 2019, 01:20 — ИА Регнум. Кинокомпания Warner Bros. начала производство сиквела фильма «Аквамен» и наняла сценаристом Дэвида Лесли Джонсона, сообщает журнал Variety.

Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США Главный герой

Дэвид Лесли Джонсон являлся соавтором сценария к первой части картины и уже приступил к работе над сценарием сиквела. Продюсерами картины вновь выступят Питер Сафран и Джеймс Ван. Дата выхода картины в прокат неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аквамен» стал самым кассовым фильмом, снятым по вселенной комиксов DC. После шести недель проката фильм заработал $1,09 млрд, тем самым обогнав картину «Темный рыцарь 2: возрождение легенды», собравшую $1,084 млрд.