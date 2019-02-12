Таллин, 13 февраля, 2019, 01:09 — ИА Регнум. Порядка €600 тыс. выделено эстонским кинопроизводителям на производство художественного фильма, где говорится о «советской оккупации», сообщает EFI.

Просоветская демонстрация 17 июля 1940 года в Таллине

Речь идет о ленте «O-2», в которой описываются события, предшествующие началу Второй мировой войны. Согласно сценарию, капитан военной разведки Эстонии во время расследования смерти сослуживца узнает, что советское руководство планирует «оккупацию Эстонии».

Комментируя готовящуюся ленту, режиссер Маргус Паю заявил:

«То, как плохо у нас все было в 1939 году, все мы знаем. Взяв за основу написанное [сценаристом] Тийтом Алексеевым, я с помощью историков начал изучать, были ли хоть какие-нибудь победы у Эстонии в то время. Верите или нет, но такая победа была».

Отметим, что эстонским киностудиям в этом году выделено €1,32 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля эстонский министр юстиции Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония якобы была оккупирована СССР, и его правопреемница РФ «должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб».

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