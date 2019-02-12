Ереван, 13 февраля, 2019, 00:53 — ИА Регнум. «Для нас чрезвычайно важно, чтобы Арцах (Нагорный Карабах — ИА REGNUM ) играл решающую роль в определении своей собственной судьбы», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя 12 февраля в Национальном собрании программу правительства и обращаясь к вопросу Нагорного Карабаха.

ИА REGNUM Карабахский конфликт

Напомнив, что еще 9 мая прошлого года, на следующий день после своего избрания на пост премьер-министра, в Степанакерте он заявил, что как премьер-министр Армении может, готов и должен вести переговоры от имени Армении, однако не может вести переговоры от имени Карабаха, и подчеркнув, что «Республика Армения как была, так и продолжает оставаться гарантом безопасности Арцаха», Пашинян продолжил: «И, по сути, одним из наших важнейших вопросов на переговорах является полноценное участие Арцаха в переговорном процессе. Эта история и этот подход не новы, и тут есть несколько известных событий в прошлом, и за это время сформировался некоторый контент».

«Что это за контент? По сути, участие Арцаха в переговорном процессе было одним из важнейших пунктов наших обсуждений за это время. И из прошлого известно, что азербайджанская сторона каждый раз реагирует на предложения и темы об участии Арцаха в переговорном процессе следующим образом: если армянская сторона вовлечет в переговорной процесс Арцах в качестве стороны переговоров, то азербайджанская сторона, в свою очередь, привлечет представителей так называемой азербайджанской общины Карабаха», — сказал премьер-министр, подчеркнув, что на самом деле эта позиция нуждается в серьезнейших разъяснениях.

«Проблема в следующем: весь вопрос в том, что азербайджанская община Карабаха все это время всегда участвовала и сегодня участвует в переговорном процессе, и, по сути, не было ни одного обсуждения на переговорах, в котором азербайджанская община Карабаха не участвовала бы. Как? По той простой причине, что азербайджанцы Карабаха, так называемая азербайджанская община Карабаха участвуют в президентских и парламентских выборах в Азербайджане, являются гражданами Азербайджанской Республики, и, следовательно, президент Азербайджана избран также азербайджанской общиной Карабаха, и, следовательно, президент Азербайджана и правительство Азербайджана, парламент Азербайджана имеют мандат на то, чтобы представлять также и этих людей», — пояснил Пашинян.

Следовательно, по словам Никола Пашиняна, «позиция Азербайджана о том, что если армянская сторона настаивает на полноценном участии Карабаха, Азербайджан, в свою очередь, потребует участия азербайджанской общины Карабаха, вызывает ряд вопросов», в частности: «Если руководство Азербайджана не уполномочено представлять весь Азербайджан и народ Азербайджана, по какому мандату это руководство вообще участвует в переговорах?»

«Наше правительство говорит прямо: у нас нет мандата и полномочий представлять Карабах и народ Карабаха по той простой причине, что Карабах и народ Карабаха не участвуют в наших выборах. […] У них [у Карабаха — ИА REGNUM ] есть свое правительство, свой парламент и свои представители на переговорах. И эти ведущиеся дискуссии о вовлечении представителей Карабаха в процесс урегулирования карабахского конфликта я, на самом деле, считаю довольно серьезным прогрессом, потому что я вижу очень конкретные способы и методы, как Нагорно-Карабахская Республика может быть вовлечена в переговорный процесс. И сейчас мы находимся в процессе обсуждения этих способов и методов, в том числе мы обсудим их с нашими международными партнерами», — заявил премьер-министр Армении.

В ответ на вопрос одного из депутатов о звучащих призывах готовить народы к миру Пашинян подчеркнул, что речь идет о подготовке не одного народа, а обоих народов к миру. «Если Азербайджан готовит свой народ не к миру, а к войне, реакция Армении должна быть соответствующей», — отметил премьер-министр.

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