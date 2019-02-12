Москва, 13 февраля, 2019, 00:49 — ИА Регнум. Россия совершила ошибку, признав выборы на Украине в 2014 году, теперь недопустимо повторить её и в этот раз. Об этом 12 февраля заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Позорнейшая страница в истории нашей внешней политики, что мы не признали референдум на Донбассе в мае 2014 года, а признали упыря и скотину Порошенко, которого многие (эксперты) называли лучшим выбором украинского народа, говорили, что мир принесёт и прочее», — заявил Платошкин.

«Теперь мы сидит возмущаемся, у них одно нарушается, Верховный суд что-то — хватит фигнёй-то заниматься, там бандеровская диктатура, а нам тут про суды говорят! Какая разница, кто там победит», — считает он.

По его словам, в сложившейся ситуации жителям юго-востока страны нужно сделать всё возможное, чтобы сделать эти выборы максимально затруднительными для Порошенко.

«Сейчас они (киевские власти) хотят, чтобы вы сидели дома, жители Юго-востока, чтобы вы не голосовали. Поэтому они исключили всех, кто живёт в России, исключили весь Донбасс, убрали наших наблюдателей. Но обязательно нужно всем прийти на участок, всем проголосовать за любого, кроме Порошенко! Любой, кто придёт к власти из этих бандитов, эту власть не удержит. Начнётся февраль 2014 года и вот тогда, если мы опять струсим, если мы опять признаем эти грязные, подлые выборы, нет нам никакого прощения! А главное — малейшая идея сохранения этой бандеровской клики у власти после этого, это угроза полномасштабной войны!» — заявил политолог.