Москва, 13 февраля, 2019, 00:22 — ИА Регнум. Вопрос возможности ограничить долю иностранных фильмов в российском прокате снят с повестки обсуждения в Минкультуры РФ, заявила глава департамента кинематографии Ольга Любимова.

Assianir В кинотеатре

Выступая на круглом столе «Развитие отечественной кинематографии: принципы государственной поддержки и критерии эффективности», чиновник сказала, что идею ограничить иностранные фильмы в прокате время от времени высказывают представители «профессионального сообщества».

«Но, тем не менее, на данный момент с повестки она снята», — завила Любимова.

Напомним, в сентябре 2018 г. Любимова заявила, что Минкультуры намерено внести поправки в российское законодательство об ограничении проката иностранных фильмов на территории РФ:

«Инициатива заключается в том, что количество сеансов каждого фильма, демонстрируемых в течение одного дня, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в кинотеатрах в течение дня».