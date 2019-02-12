Сан-Паулу, Бразилия, 12 февраля, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару уже в среду, 13 февраля, может покинуть госпиталь в Сан-Паулу, 12 февраля передает агентство Reuters.

Gustavo Lima Zeca Ribeiro / Agência Brasil Жаир Болсонару

«Его могут выписать. Но это будет зависеть от медицинской оценки», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Отавио Рего Баррос.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Болсонару перенес операцию по удалению колостомического мешка в госпитале имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Операция прошла с осложнениями, пребывание президента в госпитале затянулось.

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