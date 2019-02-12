Вашингтон, 12 февраля, 2019, 23:41 — ИА Регнум. США будут противодействовать России и Китаю в области искусственного интеллекта, сообщается в соответствующем документе Пентагона, опубликованном 12 февраля.

Цитата из к/ф «Терминатор 2: Судный день». Реж. Джеймс Кэмерон. 1991. США Супер искусственный интеллект

В тексте указано, что Китай и Россия, после значительных инвестиций в искусственный интеллект военного направления угрожают лишить США технологических и операционных преимуществ и «дестабилизировать свободный и открытый международный порядок».

»США, их союзники и партнеры, должны принять на вооружение искусственный интеллект, чтобы поддержать своё стратегическое положение и превосходство на будущих полях сражений», — указано в тексте документа с кратким описанием новой стратегии в области искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в стратегических планах США Россия и Китай уже неоднократно были названы главными противниками, сдерживание которых необходимо для сохранения доминирования США в мире.