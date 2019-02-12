Нью-Йорк, США, 12 февраля, 2019, 23:35 — ИА Регнум. Акции американского производителя самолетов Boeing выросли после отчета об увеличении поставок в январе 2019 года, 12 февраля передает агентство Reuters.

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Стоимость одной акции компании на фондовом рынке США с момента публикации отчета выросла до $409,90, на 1,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 февраля компания Boeing сообщила о поставках клиентам в январе текущего года 46 самолетов — на два больше, чем в январе 2018 года.

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