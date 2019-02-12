Чикаго, США, 12 февраля, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Американский производитель самолетов Boeing поставил на семь самолетов больше в январе текущего года, чем основной европейский конкурент Airbus, 12 февраля передает агентство Reuters.

Самолёт Boeing Brian]

Согласно отчету Boeing, в январе 2019 года компанией были поставлены клиентам 46 самолетов, на два больше, чем в январе 2018 года. Компания Airbus поставила клиентам 39 самолетов — на 12 больше, чем годом ранее.

Обе компании имеют близкие показатели по количеству производимых самолетов. В 2018 году Boeing поставил клиентам 806 самолетов, Airbus — 800.

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