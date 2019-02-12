Москва, 12 февраля, 2019, 23:25 — ИА Регнум. В правительстве Российской Федерации рассматривают вопрос о полном отказе от частных камер видеофиксации на автодорогах. Об этом сегодня, 12 февраля, заявил вице-премьер России Максим Акимов в интервью РБК.

Дорожные камеры

Акимов констатировал, что в настоящее время камеры видеофиксации, установленные на автодорогах в рамках государственно-частного партнерства, стали средством коммерциализации, а не предотвращения нарушений правил дорожного движения.

По мнению вице-премьера, в ситуации с камерами видеофиксации государство изначально должно было вкладываться на всех уровнях автодорог. В связи с этим правительство намерено инициировать пересмотр схемы концессий, которые сейчас позволяют частным юрлицам устанавливать камеры видеофиксации.

Акимов пояснил, что сейчас такие частные камеры стали средством коммерциализации.

«Мы подменяем главный мотив — добиваться, чтобы на этом участке никто не нарушал. А сейчас мотив — добиваться, чтобы нарушали как можно чаще, потому что денежный поток становится главным мерилом», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что там, где государство использует принуждение и наказание, частных проектов быть не должно, так как это, по мнению Акимова, аморально и неэффективно.