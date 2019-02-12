Казань, 12 февраля, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин заявил о том, что без контроля со стороны общества, ОНФ и других организаций эффективно решить проблему свалок не получится. Такое заявление он сделал в ходе встречи с представителями общественности на площадке центра культуры и спорта «Московский» в Казани. Мероприятие было посвящено нацпроекту «Жилье и городская среда».

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». 12 февраля 2019 года, Казань

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор группы компаний «КАМАЗ» Сергей Когогин подчеркнул, что Народный фронт интересуют не рейтинги и статистические данные по исполнению «майского указа». Важно то, как решаются проблемы граждан: «Мы будем основываться не на цифровых факторах, данных, а на том, как люди ощущают эффективность от реализации нацпроектов. Мы намерены обеспечить реальную связь с населением нашей страны по исполнению нацпроектов, которая будет заключаться не в тех цифровых показателях, о которых мы говорим, а именно в том, как люди относятся к этой работе. Мы будем делать эти данные публичными, мониторить и фиксировать, что происходит в нашей стране».

В свою очередь сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Татарстан, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров отметил, что Народный фронт начал масштабную кампанию по контролю за «мусорной реформой», в рамках которой работает горячая линия для приема жалоб граждан. Многие из них связаны с тем, что сегодня за участки, где стоят контейнеры, отвечает управляющая компания, а за сами контейнеры — региональный оператор.

«Так вот, в этом проекте нужно ввести уточнение, четко определить ответственность региональных операторов, поскольку эти места сбора — по сути, витрина данной программы. Понятно, что у нее много задач, целей, они все благородные. Но житель должен понимать, для чего он стал больше платить. Второй момент — порядок начисления стал иным. Раньше он был пропорционален квадратным метрам территории, где человек проживает, а сейчас он начисляется пропорционально количеству жителей, которые прописаны в квартире. С другой стороны, в малометражных квартирах живет наиболее социально-незащищенная часть наших людей. Они стали платить в два, три, четыре раза больше. Можно было бы предусмотреть определенные субсидии, поддерживающие эту часть населения, как это было сделано в 2005 году, когда произошла монетизация всех льгот. Тогда тоже были возмущения, но они были достаточно быстро погашены за счет того, что правительство быстро предприняло определенные шаги», — рассказал Ильшат Гафуров.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что затраты граждан при выполнении программы обращения с отходами должны быть минимальными. Глава государства также выступил за четкое распределение ответственности между регионами, муниципалитетами, управляющими компаниями и операторами организаций по обращению с отходами.

«Хочу сказать спасибо и поблагодарить ОНФ за то, что вы уделяете внимание таким важным, казалось бы, текущим, бытовым, но принципиально важным для жизни людей вопросам. Из этого и состоит наша жизнь. В том числе создание благоприятной среды, городской среды, да и не только городской, вообще, в принципе, среды обитания. Она важнейшая для любой семьи, для любого человека. Это естественно», — сказал президент России.

Владимир Путин добавил, что на сегодняшний день проблема обращения с отходами стала очень острой и государство обязано обратить на нее внимание: «Конечно без контроля со стороны общества, со стороны общественных организаций, и в том числе со стороны Общероссийского народного фронта и других организаций решить эффективно эту проблему будет нельзя. Она затратная, совершенно очевидно, она требует объединения усилий и граждан, и государства, муниципалитетов, регионов и всех. Но она должна быть грамотным образом и с минимальным ущербом, с минимальной нагрузкой на граждан реализована. Это безусловно».

Для того, чтобы узнать, как «мусорная реформа» реализуется на местах, «Молодежка ОНФ» проводит информационную работу в регионах. Участник команды «Молодежки ОНФ» в Татарстане Дамир Нургалиев обратил внимание участников на выявленные в ходе проверок проблемы.

«Что мы видим уже сейчас? Практически полное отсутствие информационного сопровождения. Люди, к сожалению, не знают, к кому обратиться, кто такой региональный оператор. Номер регионального оператора очень трудно найти. Исходя из этого, мы предлагаем в каждую платежку, которую получают граждане России, добавить номер телефона регионального оператора и график вывоза твердых коммунальных отходов. И, конечно, проследить за тем, чтобы данный телефон функционировал, чтобы любой желающий мог спокойно позвонить, рассказать про какую-то проблему, поинтересоваться и получить обратную связь», — рассказал Дамир Нургалиев.