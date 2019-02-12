Казань, 12 февраля, 2019, 23:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин не обнаружил на заседании президиума Государственного совета главу Татарии Рустама Минниханова, которому он хотел передать слово. Заседание состоялось сегодня, 12 февраля, в Казани.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский нацист

В ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ, российский лидер после своего выступления решил передать слово Минниханову, который возглавляет рабочую группу. Но, осмотрев зал заседания, Путин не увидел Минниханова.

«Взял и ушел куда-то. Куда вышел?» — сказал Путин.

В этот момент Минниханов уже подходил к микрофону для выступления.

Позднее представитель главы Татарии пояснил журналистам, что Минниханов никуда из зала не уходил, а в момент обращения Путина шел к трибуне, которая находилась сбоку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Путин уже делал замечание Минниханову на встрече с общественниками в Казани. Глава государства обсуждал с одним из общественников систему «Народный контроль» и обратил внимание главы Татарии на это, но в этот момент Минниханов не слушал то, о чем говорил Путин.