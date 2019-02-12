Киев, 12 февраля, 2019, 23:05 — ИА Регнум. Киевский Печерский суд вынес решение о помещении под стражу на два месяца сотрудника МВД Украины, участвовавшего в задержании нацистов, пытавшихся штурмовать отделение полиции в Киеве, сообщает 12 февраля газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

Полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий, в избиении и оскорблении достоинства. Он отстранен от занимаемой должности, на два месяца заключен под стражу с возможностью освобождения под залог в размере $4 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Киеве полицейские задержали порядка 40 человек, попытавшихся взять штурмом один из отделов полиции. Все задержанные являлись членами одной из нацистских группировок и имели при себе ножи, травматическое оружие и газовые баллончики.

В тот же день генпрокуратура Украины возбудила против сотрудников полиции уголовное дело, обвинив их в превышении полномочий.