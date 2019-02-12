Москва, 12 февраля, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинги 12 российских компаний с уровня «Baa3» до «Baa2». Об этом говорится в распространённом 12 февраля пресс-релизе агентства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рейтинг

Агентство повысило рейтинги компаний «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл», «Новатэк», «Норникель», «Транснефть», «Северсталь», «Алроса», РЖД, НЛМК, Магнитогорского металлургического комбината и Федеральной пассажирской компании. Прогноз по рейтингам изменён с «позитивного» на «стабильный».

Кроме этого, Moody's присвоило рейтинги на уровне «Baa3» компаниям «Атомэнергопром», «Русгидро», «Россети» и ФСК ЕЭС, отозвав их рейтинги на уровне «Ba1». Прогноз по рейтингам этих компаний — «стабильный».

Напомним, на минувшей неделе Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг России с «Ва1» до «Ваа3» со «стабильным» прогнозом. Таким образом, агентство вернуло России «инвестиционный рейтинг» впервые с 2014 года.