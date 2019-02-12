Пьедрас-Неграс, Мексика, 12 февраля, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Около 70 из 1676 участников «каравана мигрантов», оказавшихся в лагере на границе в мексиканском Пьедрас-Неграс, подали заявление на поиск работы в Мексике, 12 февраля передает агентство Associated Press.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Около 1000 мигрантов также подали заявления на получение мексиканской визы, около 400 из них уже одобрено. 58 мигрантов захотели вернуться на родину.

Большинству мигрантов разрешено покидать приют только под охраной полиции, чтобы выходить в магазин. Десяти мигрантам в день разрешается подавать заявления о предоставлении убежища в пограничном городе Игл-Пасс в США.

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