Ереван, 12 февраля, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Представляя в парламенте Армении программу правительства на ближайшие пять лет, премьер Никол Пашинян заявил о начале в стране экономической революции.

primeminister.am Никол Пашинян представляет программу правительства в парламенте Армении

По словам Пашиняна, в ближайшие годы правительство намерено достичь преодоления крайней степени бедности в Армении, существенного сокращения бедности и безработицы, постоянного роста заработной платы и пенсий, а также увеличения темпов экспорта.

«Блок «Мой шаг» на парламентских выборах 2018 года получил от народа мандат именно на проведение экономической революции, и мы считаем, что граждане Республики Армения, правительство и Национальное собрание имеют достаточно политической воли, интеллектуального и морального потенциала для решения вышеупомянутых проблем. А значит, так же как 16 апреля 2018 года с самодельной трибуны на площади Франции я объявил о начале ненасильственной, бархатной, народной революции в Армении, сегодня с высокой трибуны Национального собрания перед лицом избранного народом Республики Армения Национального собрания, перед лицом граждан Республики Армения и армянского народа, я провозглашаю начало всенародной экономической революции в Армении», — заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Как будет осуществляться экономическая революция? По словам Никола Пашиняна, политическая революция стала возможна, поскольку граждане изменили свое политическое поведение. Для экономической революции также необходимы усилия каждого гражданина.

«Числовые параметры экономической революции на самом деле зависят от того, сколько граждан Республики Армения откликнутся на мой призыв стать активистом экономической революции и сколько человек решат воспользоваться возможностями, предоставленными трибуной той же революции», — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что армянский народ одержал победу в борьбе против произвола коррупции, кланового правления и победит также в борьбе с бедностью, безработицей, жалким существованием и бездействием.

По словам премьера, экономика Армении больше не должна основываться на добыче сырья и не должна зависеть от нескольких монополий.

Тезис о экономической революции премьер Армении повторяет уже не первый раз. Некоторым реформам, которые направлены на осуществление этого тезиса, мешали роспуск парламента и внеочередные парламентские выборы. Сейчас новый парламент уже сформирован, и правительство намерено путем законодательных изменений создать благоприятные условия для ведения бизнеса.