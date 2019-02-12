Санкт-Петербург, 12 февраля, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Создание больших намывных территорий в Финском заливе вновь заблокировано. Разрешение на их создание компания «Зингер девелопмент» добилась в 2018 году в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти. Однако Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил это решение, против которого выступили сразу несколько комитетов администрации Санкт-Петербурга.

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Как сообщает «Фонтанка», постановление, запрещающее девелоперам намыть в акватории Финского залива 200 га для строительства жилого комплекса «Залив островов», вынесено во вторник, 12 февраля.

Как отмечало ИА REGNUM, «Зингер Девелопмент» разработала проект создания в Финском заливе цепи островов, на которых разместятся объекты жилой и коммерческой недвижимости. Это проект был прописан в генплане города.

Однако комитет имущественных отношений (КИО) Смольного долгое время отказывался выдавать компании разрешение создать намыв. Тогда бизнесмены подали иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти, и 30 октября 2018 года девелопер выиграл тяжбу у КИО: суд обязал чиновников согласовать проект. Однако этот вердикт был обжалован.

«Зингер девелопмент» на судебном процессе противостояли представители шести комитетов Смольного: кроме КИО против «Залива островов» выступили комитет по природопользованию и охране окружающей среды, комитет по развитию транспортной инфраструктуры, КГИОП, комитет по градостроительству и архитектуре. Коллективными усилиями чиновникам удалось убедить тройку судей в нецелесообразности появления в Невской губе новых намывных территорий», — отмечает «Фонтанка».

Аргументом за запрет строительства стал вывод о негативном влиянии намыва на уровень подъема воды в Невской губе во время наводнений, сделанный специалистами Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В то же время в «Зингер Девелопмент» ранее заявляли, что специалисты «РусГидро» не нашли негативных последствий от реализации проекта намыва.