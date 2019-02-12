Москва, 12 февраля, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации предостерег государственного секретаря США Майка Помпео от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Между главами внешнеполитических ведомств России и США состоялся телефонный разговор, в ходе которого Лавров и сделал предупреждение Помпео.

При этом глава МИД РФ высказал готовность провести всеобъемлющие консультации по ситуации в Венесуэле в русле принципов и устава Организации Объединённых Наций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США уже приняли решение о вторжении в Венесуэлу, а все остальное следует рассматривать как операции прикрытия.

Напомним, что США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. Спикер проамериканской оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо по указанию вице-президента США Майка Пенса объявил себя президентом Венесуэлы и попытался захватить власть. Сделать это сразу ему не удалось, однако уличная активность оппозиции продолжается.