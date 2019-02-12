Алеппо, Сирия, 12 февраля, 2019, 22:44 — ИА Регнум. В районе населённого пункта Дейр-Как в сирийской провинции Алеппо состоялся обмен 20 мирных жителей, захваченных незаконными вооруженными формированиями, на 20 попавших в плен боевиков, сообщает 12 февраля Министерство обороны России.

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Обмен пленными был организован при участии военных из России, Турции и Ирана, работающих в составе рабочей группы по освобождению заложников, выдаче тел погибших и поиску пропавших людей, созданной в рамках соглашений международной встречи в Астане в декабре 2017 года.

При обмене присутствовали наблюдатели из числа сотрудников Сирийского Арабского Красного Полумесяца.