Челябинск, 12 февраля, 2019, 22:29 — ИА Регнум. В Челябинске продан старинный особняк, расположенный на улице Цвиллинга, 8. Итоги конкурса подвели 12 февраля в областном фонде имущества, сообщили журналистам в региональном министерстве имущественных отношений.

Chelfond.ru Особняк на улице Цвиллинга, 8. Челябинск

«Дом одноэтажный деревянный А.А. Агрова — И.П. Кузнецова» был построен в конце XIX века. Является объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас здание не используется. На продажу его выставили без участка земли. Изначально запрашивали 12 млн рублей, но желающих начинать с такой цены не нашлось. Очередной конкурс объявили с ценой в 1 рубль. Купить здание выразили желание 11 заявителей.

Лучшую цену предложил один из уральских бизнесменов — 3 млн рублей. Он стал победителем и теперь должен подписать договор купли-продажи и выполнить ряд условий конкурса. Здание предстоит восстанавливать до первоначального состояния, отражённого в эскизе. Также бизнесмен должен соблюдать все условия охранного обязательства.