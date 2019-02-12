Вашингтон, 12 февраля, 2019, 22:19 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил в США очередной план по восстановлению украинского контроля над Донбассом.

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Об этом глава украинского МВД сообщил 12 февраля в своём Twitter.

По его словам, в институте мира США состоялся круглый стол с участием членов конгресса, госдепа США и международных организаций, на котором они обсудили с Аваковым «риски плана деоккупации Донбасса».

После ввода миротворцев должно начаться разминирование территорий и решение проблем экологии.

«Начало международного диалога — важнейший шаг на пути реализации нашего плана», — написал Аваков.

По скромному замечанию главы МВД Украины, в ходе этого круглого стола обсуждались юридические стороны представленного им плана.