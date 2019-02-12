Париж, 12 февраля, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Во Франции правоохранительные органы задержали водителя инкассаторского фургона, который ранее пропал вместе с перевозимыми 3,4 млн евро. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в силовых структурах.

Арест

Ранее французские СМИ сообщили, что инкассаторский фургон компании Loomis утром 11 февраля прибыл в коммуну Обервилье на севере Парижа. Двое сотрудников компании направились с частью денежных средств в местное отделение Western Union, оставив водителя фургона за рулем.

Когда же инкассаторы вернулись, то фургон уже исчез. В ходе поисков инкассаторский фургон был обнаружен в нескольких кварталах от остановки. В фургоне конечно же никого не было, как и не было остававшихся в нем денежных средств — 3,4 млн евро.

Сегодня вечером водитель фургона — 24-летний Адриан Дебриз был задержан в Амьене. У него была найдена значительная часть пропавшей суммы.

Полиция также разыскивает возможного сообщника Дебриза.