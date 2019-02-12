Брюссель, 12 февраля, 2019, 22:02 — ИА Регнум. Власти Бельгии закрывают воздушное пространство страны из-за 24-часовой общенациональной забастовки, 12 февраля передает агентство Associated Press.

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Закрытие воздушного пространства страны будет действовать с 22:00 (00:00 мск) вторника 12 февраля до 22:00 (00:00 мск) среды 13 февраля.

Ежедневно в главном аэропорту Брюсселя совершается около 650 рейсов. Руководство аэропорта уже предупредило об отмене всех рейсов на время забастовки.

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