Вашингтон, 12 февраля, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца марта 2019 года он не планирует проводить встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, однако такая встреча может произойти в тот момент, когда Трамп почувствует, что Вашингтон и Пекин близки к торговой сделке. Об этом Трамп заявил журналистам сегодня, 12 февраля.

Gage Skidmore Трамп Дональд

Трамп отметил, что встреча с Си Цзиньпином обязательно когда-нибудь состоится, но глава США пойдет на неё только в тот момент, когда почувствует, что торговая сделка между двумя странами близка.

«Мы хотим хорошую сделку с Китаем», — сказал президент США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Трамп отложил до 1 марта повышение американских ввозных пошлин на товары из Китая. Тогда же он заявил, что в случае заключения всеобъемлющей торговой сделки между двумя странами, повышения и вовсе не будет.