Москва, 12 февраля, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Министерство культуры России отказалось от своей инициативы о сокращении доли показов зарубежных фильмов в российских кинотеатрах до 35%. Об этом 12 февраля сообщила руководитель департамента кинематографии министерства Ольга Любимова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Такая идея периодически появляется, в том числе со стороны профессионального сообщества. Тем не менее на данный момент она снята с повестки», — сказала Любимова на круглом столе в Государственной думе, посвящённом вопросам господдержки отечественной кинематографии.

Напомним, в сентябре минувшего года Минкультуры обнародовало проект поправок в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии», согласно которому количество показов каждого фильма в кинотеатре не должно превышать 35% от общего числа сеансов. При этом предусматривалось, что на российские фильмы данное требование распространяться не будет.

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