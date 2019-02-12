Рим, 12 февраля, 2019, 21:26 — ИА Регнум. Венесуэла выплатит России все свои долги в случае прихода к власти самопровозглашенного «временным президентом» страны спикера парламента Хуана Гуайдо, заявил 12 февраля его представитель Родриго Диаманти.

Иван Шилов ИА REGNUM Хуан Гуайдо

Такое заявление прозвучало на пресс-конференции в Риме, куда делегация мятежников прибыла для переговоров с представителями Ватикана и правительства Италии.

«Послание президента Гуайдо России и Китаю в том, что только с ним во главе Венесуэла сможет выплатить долги России и Китаю и будет уважать права всех иностранных компаний», — сказал Диаманти.

Другие члены делегации мятежников заявили, что при сохранении власти президента Мадуро ни Россия, ни Китай не дождутся возврата своих финансовых средств.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай не признают Хуана Гуайдо законным представителем Венесуэлы, в отличие от США и их сателлитов, сразу же признавших мятежников.