Брюссель, 12 февраля, 2019, 21:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Бельгии Чарльз Мишель подверг критике доклад рабочей группы ООН по проблемам лиц африканского происхождения, 12 февраля передает агентство Associated Press.

Мужчина смотрит на отрезанные руку и ногу своей пятилетней дочери, убитой убитой сотрудниками Англо–бельгийской каучуковой компании. Конго. 1900

Согласно заявлению бельгийского премьер-министра, заявления экспертов ООН, что расизм для Бельгии является «эндемическим явлением», звучат «очень странно», а преступления колониального периода «касаются не только Бельгии, но и многих других европейских стран».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля рабочая группа ООН заявила о расовой дискриминации в Бельгии, назвала это «эндемическим явлением» для страны, устроившей геноцид в Конго, и призвала Бельгию покаяться и выплатить репарации за колониальный период.

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