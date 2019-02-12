Каракас, 12 февраля, 2019, 21:21 — ИА Регнум. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом Боливарианской Республики по указанию из Вашингтона, заявил, что американская гуманитарная помощь поступит на территорию страны 23 февраля. Об этом Гуайдо заявил своим сторонникам сегодня, 12 февраля, на массовой акции оппозиции в Каракасе.

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«Заявляем, что 23 февраля будет днем поступления гуманитарной помощи в Венесуэлу», — сказал Гуайдо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гуайдо заявил, что первая партия гуманитарной помощи уже находится на территории Венесуэлы. Это 85 тысяч биологических добавок, которые представляют собой 1,7 миллиона питательных рационов для детей, и 4,5 тысячи биодобавок для беременных. Правда Гуайдо не уточнил, как именно этот груз попал на территорию Венесуэлы.

Напомним, что законные власти Венесуэлы призвали граждан отказаться от американской гуманитарной помощи, так как она предоставляется исключительно как предлог для военного вторжения США.

Также венесуэльские военные заявили, что не пустят в страну американскую гуманитарную помощь.