Нью-Йорк, США, 12 февраля, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Суд Соединенных Штатов вынес обвинительный приговор наркобарону «Коротышке», Хоакину Гусману Лоэре, 12 февраля передает агентство Reuters.

Суд

Суд в Бруклине вынес вердикт после 11-недельного судебного разбирательства, в котором приняли участие более 50 свидетелей. 61-летний «Коротышка» признан виновным в контрабанде наркотиков в США, ему грозит пожизненное тюремное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, Хоакин Гусман Лоэра, бывший лидер мексиканского картеля «Синалоа», был экстрадирован в США из Мексики в 2017 году. Картель до сих пор является одним из самых крупных в Мексике и Латинской Америке.

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